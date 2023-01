Gustavo Quinteros apuntó contra el arbitraje tras perder la Supercopa: “Debe tener algo en contra de Colo Colo”

Este domingo por la tarde, en Viña del Mar, Colo Colo perdió la final de la Supercopa 2023 ante Magallanes, encuentro que la “academia” ganó tras una infartante definición a penales en el Estadio Sausalito.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis y en los perdedores estuvieron encabezados por Gustavo Quinteros: “quiero felicitar a Magallanes porque hicieron un buen partido. Después el partido el 70-80% Colo Colo jugó bien, atacando en capo rival y 20-30 minutos el rival también jugo, fue un partido parejo, pero nos faltó un poco más de profundidad”, partió diciendo.

“Todavía faltan jugadores, se fueron titulares que le daban funcionamiento al equipo, tenemos lesionados, tenemos un 60% de un equipo nuevo. Tenemos que tener paciencia. Una vez que completemos el plantel, ojalá la próxima semana, volveremos a nuestro nivel”, complementó el entrenador de Colo Colo.

Luego, vino el momento de los lamentos: “pusieron la Supercopa primero, no nos ayudó para nada, sabíamos que iba a ser así, jugamos con los jugadores que iniciaron la pretemporada, usando los jugadores que teníamos”, sostuvo.

“Se adelantó muchísimo, nos perjudicó mucho, pedimos hace dos meses que no se hicieran fechas porque queríamos jugar amistosos y no lo pudimos hacer porque jugábamos hoy”, complementó el adiestrador.

Gustavo Quinteros contra Fernando Véjar

Luego, fiel a su estilo, apuntó contra el arbitraje en Viña, sin que nadie le preguntara nada: “ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como este. Ya nos pasó el 2021 contra Palestino. Hoy en el gol de ellos el delantero se apoya en nuestro defensa y no dijo nada, después una jugada que se va Leo Gil mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija será difícil que podamos ganar”, sostuvo.

E incluso fue más allá: “debe tener algo en contra de Colo Colo, porque después de ese partido con Palestino, el 2021 lo congelaron y lo vuelven a poner en una final”, aseveró.

“Antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘tendremos que ser muy superiores al rival porque nos dirige este árbitro que es malo o que cobra a propósito en contra de Colo Colo’. Ojalá en los próximos partidos no tengamos problemas, y ojalá que no nos dirija más porque nos perjudica mucho”, cerró Quinteros.

Y antes de terminar, analizó la situación de Juan Martín Lucero: “el jugador se fue, tuvimos que salir a buscar delantero, nos perjudicó mucho, creo que está equivocado, el club tiene razón, espero que se haga justicia, pero nosotros perdimos al jugador, entonces el equipo es el que se perjudica porque no pudimos reemplazarlo a tiempo, empezó muy pronto la temporada”

“Perdimos 24 goles, entonces reemplazar al jugador y empezar a jugar sin tener al reemplazante es una desventaja. Pese a eso jugamos bien, la verdad es que nos faltó el gol nada más y que también pudiéramos reemplazar al goleador antes”, cerró Quinteros.