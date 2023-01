El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, participó este viernes de la presentación de la Supercopa 2023 entre Colo Colo y Magallanes, donde se refirió a la actualidad del plantel del “Cacique” y a los polémicos dichos de Juan Martín Lucero tras su partida del club.

“No quiero entrar en ninguna polémica, eso está en manos de los abogados y solo reiterar de que no ha habido ningún incumplimiento por parte de Colo Colo. Él tenía un contrato hasta diciembre de 2023 y no tenía cláusula de salida. Es muy lamentable que haya sucedido esto. Pero no vale la pena, es un capítulo cerrado y está en manos de los abogados. Nos vamos a enfocar en el presente año y en los nuevos jugadores”, comentó en conferencia.

En esa línea, el mandamás de los albos explicó que “en el caso de Gabriel Suazo nos hubiera encantado que hubiera seguido en el club, pero si tiene el deseo de irse a otro fútbol es legítimo. Colo Colo tuvo un gran año y es natural que haya mayor interés por nuestros jugadores. Dejando de lado el caso de Lucero, quienes desearon emprender otro rumbo están en todo su derecho”.

Alfredo Stöhwing y la conformación del plantel de Colo Colo

Respecto a la llegada de los nuevos refuerzos, el presidente de Blanco y Negro sostuvo que “hemos hecho un importante esfuerzo en el plantel este año. Aún no se termina de conformar y todavía habrá novedades para las próximas semanas”.

“Estamos muy entusiasmados por la incorporación de Carlos Palacios que es un jugador de una enorme proyección. Esperamos que tenga un gran protagonismo en Colo Colo. Todos los jugadores tiene distintas características y uno tiene que tratar de amoldarse a cada uno de ellos. Estamos seguros de que es un gran profesional y que tendrá un segundo despegué de su carrera”, complementó.

Además, se refirió al inminente arribo de Fabián Castillo y otros nombres que aparecen en la órbita del Estadio Monumental. “Es muy probable que lleguen uno o dos jugadores este fin de semana a realizarse los exámenes médicos para presentarlos la próxima semana. Son dos jugadores que esperamos le brinde gran satisfacción al club y posteriormente un tercero que nos tomará algo más de tiempo para analizarlo”, aseguró.