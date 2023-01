Fernando de Paul dejó atrás cualquier vínculo con la U: “No me costó tomar la decisión de fichar en Colo Colo”

El arquero de Colo Colo, Fernando de Paul, una vez más se refirió a su decisión de fichar por los albos, a pesar de que tiene un recordado pasado defendiendo los colores del archirrival: Universidad de Chile.

En conversación con ESPN Chile, indicó que “no me costó tomar la decisión de fichar por Colo Colo. Me considero muy profesional y respeto mucho los lugares donde estuve y estoy y soy muy agradecido”.

En esa línea, añadió que “hoy estoy acá y no pienso en otra cosa que no sea en el club. Yo donde esté doy lo mejor de mi, con mucha seriedad y profesionalismo a la hora de trabajar”.

“Se puede hablar por lo que es el clásico y todo lo que sabemos, pero yo soy un agradecido por la gente que confió en mi y en el lugar en donde estoy“, agregó el golero.

Tras ello, de Paul fue consultado sobre las diferencias entre el Cacique y la U. “Son dos equipos importantes. La verdad es que hablar de comparaciones no me gusta mucho, porque respeto donde estuve y soy agradecido. Sería entrar un poco en polémicas y no me gusta. Lo que sí es que estoy disfrutando mucho donde estoy, porque del primer momento me trataron muy bien y me estoy sintiendo muy cómodo”, indicó.

Finalmente, se refirió a los objetivos del equipo para esta temporada. “Es un objetivo hacer una buena Copa Libertadores, sin perder de vista lo que es el campeonato local y la Copa Chile. Vamos a prepararnos de la mejor manera para enfrentar todos los campeonatos, y lo primero que tenemos es la final de este fin de semana”, cerró.