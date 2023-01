Maximiliano Falcón por Matías Zaldivia: “A la U no iría obviamente, por códigos futbolísticos”

Menos de una semana resta para que la temporada 2023 del fútbol chileno arranque en nuestro país, con el duelo entre Colo Colo y Magallanes por la Supercopa, encuentro donde Maximiliano Falcón será titular en los albos.

El “popular” ha remecido el mercado de fichajes con nombres como Fernando De Paul, Leandro Benegas y Carlos Palacios, entre otros, pero también sufrieron sensibles bajas como Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero.

Ambas salidas fueron analizadas por el patrón de la defensa popular: “después hablaré con él y le mandaré un mensaje. No es la primera vez que pasa, y seguro seguirá pasando“, partió indicando Falcón sobre la salida de Lucero.

“No puedo opinar de eso y entrar en detalles, porque no estoy en su lugar. Es cosa de él y del club. Lo que yo puedo decir es que yo estoy contento en Colo Colo“, complementó el ‘peluca’ en conversación con TNT Sports.

Respecto a la partida de Matías Zaldivia, quien terminó fichando en la Universidad de Chile, Maximiliano Falcón fue tajante: “de ‘Mati’ puedo decir que para mí siempre fue un gran jugador, que tuvo mala suerte con las lesiones. Pero es cosa de aceitarse, de retomar el nivel”, dijo.

“Si estuvo tantos años en el club más grande de Chile, por algo es. Yo le deseo lo mejor, ojalá le vaya bien. Me alegro por él. Yo a la U no iría obviamente, por códigos futbolísticos. Es como si fuera Nacional-Peñarol, no me cambio de uno para otro”, complementó el defensor.

Cerró midiendo sus propias declaraciones previas: “no significa que seas hincha de un club en particular, pero en realidad uno nunca sabe lo que puede pasar. Todo es muy personal. Imagínate que tu familia esté mal, pasando hambre, y seguro la decisión sería otra. Pero hoy no lo haría”, finalizó.