Las malas noticias en la rama femenina de la Universidad de Chile no paran. Tras perder la final del Campeonato Nacional 2022 ante Colo Colo, ahora las “Leonas” tendrán que afrontar una dura baja para el 2023: la salida de Yessenia López.

La “Paloma” no continuará el club luego de no lograr un acuerdo con Azul Azul para extender su vínculo profesional: “agradeceremos siempre su profesionalismo y entrega durante las tres temporadas que defendió a la U y por su aporte en el equipo que ganó nuestro segundo Campeonato Nacional. ¡Muchas gracias, Paloma!“, escribieron las azules en sus redes sociales.

Por su parte, la propia volante y seleccionada nacional lamentó su partida del CDA: “hoy es un día muy triste para mí, lamentablemente las despedidas son más duras y difíciles, sobre todo del lugar donde fui muy feliz, donde sentí mucho cariño, donde hubo siempre un apoyo de parte de ustedes“, sostuvo en su cuenta de Instagram.

“Tenía muchas esperanzas e ilusión de seguir en el club, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, esperé hasta el último momento para intentar esperar una oferta íntegra, pero finalmente no se pudo. Esta decisión me costó tomarla, no fue fácil para mí, pero debo pensar en mi futuro y en lo que me queda en el futbol profesional“, agregó Yessenia López.

Insistió en que: “estoy inmensamente agradecida del club Universidad de Chile, de los trabajadores, cuerpo técnico, compañeras y por sobre todo de la hermosa hinchada que me hizo ver los colores de una forma distinta, de estar apoyando incondicionalmente en las buenas y en las malas, por sentirme respetada y respaldada“, comentó.

Cerró con que: “no cambien nunca, no dejen de ir a alentar, sobre todo a la rama femenina, que es la que más necesita apoyo. Sin duda dejaron una huella en mi corazón“.

La publicación de Yessenia López