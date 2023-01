Carolina Coppo, renunciada directora de Azul Azul: “Michael Clark ve a la U como cualquier otra empresa”

Carolina Coppo oficializó días antes del término de 2022 su renuncia al directorio de Azul Azul y este martes, en diálogo con Los Tenores, ahondó en sus razones para dejar la orgánica que rige los destinos de la U de Chile.

“La carta de renuncia tenía más ejemplos en torno a los motivos de mi renuncia. La principal diferencia que tenemos con Michael Clark es el concepto de club de fútbol, para mí es una organización que tiene determinadas cualidades y para él no es así, lo ven como cualquier otra empresa. Un club tiene ciertos intangibles más allá de la sola productividad, hablan mucho de los stakeholders, pero por ejemplo los hinchas son algo a considerar“, apuntó, planteando la falta de miradas amplias en torno a las determinaciones del club.

“Las decisiones no siempre son tomadas por los expertos, pero eso no es obstáculo para que en el directorio se puedan discutir y reducir alternativas. Existen muchas otras diferencias en temas en particular respecto de las cuales no había posibilidad de analizar o debatir”, apuntó Carolina Coppo.

En su carta donde oficializó la renuncia a Azul Azul, la ahora exdirectora de la sociedad anónima planteó dudas que fueron expuestas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las cuales buscó aclarar en la conversación con Los Tenores.

“No estoy en posición de cuestionar criterios de la CMF, pero se hicieron reclamaciones por la falta de participación del directorio en determinadas decisiones. Ellos creen que no todas las decisiones deben pasar por el directorio, sino las esenciales, pero las esenciales para la compañía. En un club, una determinación relevante es la contratación o despido de un gerente deportivo, que no es algo cualquiera, y ellos consideran que, al ser empleados, pueden ser tomadas sólo por él. La CMF dice que el directorio tiene temas a deliberar es algo a lo cual puede ponerse de acuerdo, lo que es absurdo cuando los accionistas mayoritarios tienen 6 o 7 votos“, concluyó.