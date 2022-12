La advertencia de Esteban Pavez: “Faltan un par de refuerzos en Colo Colo, esperemos estén todos el 2 de enero”

Quien fue parte del grupo de jugadores de Colo Colo que este miércoles desarrolló sus primeros exámenes de pretemporada fue el volante Esteban Pavez, quien afrontó los primeros instantes de trabajo en el “Cacique”.

“Lo veo bastante bien, con ánimo e ilusión, la misma que teníamos ya el año pasado. Esperamos conseguir todos los objetivos que tenemos en mente”, apuntó el mediocampista, que fue crítico en torno a la falta de incorporaciones al plantel de cara a 2023.

“Creo que estamos bien, pero faltan un par de refuerzos. Esperemos que de aquí a la pretemporada estén todos los que el profe quiere para empezar desde cero con toda la gente que se va a incorporar. El profe tiene sus exigencias, esperemos estén todos el 2 de enero y complementarnos bien para el año”, apuntó Esteban Pavez, que recalcó las zonas a apuntalar.

“Se nos fueron dos jugadores muy importantes, los laterales hoy en el fútbol son los jugadores más determinantes, rompen las líneas cuando los equipos están metidos atrás. Por ahí baja el equipo, pero tengo seguridad que los dirigentes van a encontrar buenos refuerzos”, aludiendo a la salida de Gabriel Suazo y Óscar Opazo.

Esteban Pavez y lo que viene en Colo Colo

Con la partida de Gabriel Suazo, todo indica a que él será el capitán de cara a la temporada 2023, aunque se lo toma con mesura. “Siempre me he tomado con orgullo las veces que me ha tocado ser capitán, estoy maduro y esperaremos la decisión del profe, pero siempre voy a ser la misma persona con o sin jineta y lo más importante es que el club cumpla los objetivos”, explicó.

También valoró la chance de que Leandro Benegas pueda llegar al club. “Me parece bien, en Independiente lo ha hecho relativamente bien. Sería un buen aporte para el equipo”, remarcó, aunque su actitud cambió cuando se lo consultó por el paso de su excompañero, Matías Zaldivia, a la U de Chile.

“Es cosa de él, fue quien tomó la decisión. No me va ni me viene, los jugadores cumplen su ciclo y también me ha tocado irme y volver de acá. No estoy para hablar jugadores de otros equipos, no es tema para nosotros”, concluyó el jugador de 32 años.