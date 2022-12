La locura por Lionel Messi continúa: su habitación en Qatar 2022 será conservada como museo

La Universidad de Qatar, cuyo predio fue utilizado como alojamiento por la selección de Argentina durante el Mundial 2022, anunció que la habitación en la que durmió Lionel Messi será conservada como museo.

La cuenta oficial de la entidad educativa publicó un video en redes sociales recorriendo desde adentro lo que fue la concentración de la “Albiceleste” en Medio Oriente, donde logró conseguir el anhelado título de la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en la final.

“¡Aquí hay un recorrido rápido por el campamento base de la Albiceleste en la Universidad de Qatar! ¡La habitación donde se hospedó el capitán argentino, Lionel Messi, también se convertirá pronto en un mini museo!”, señalaron en la publicación.

La habitación de la “Pulga fue la B201, donde el astro argentino se alojó en soledad durante toda el certamen. La única noche en la que compartió el lugar fue la previa a la final, cuando recibió la visita de Sergio “Kun” Agüero.

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022