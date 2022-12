Brian Fernández le deja un recado a Colo Colo en su retorno a Chile: “Verán muchos goles, que esté atento”

Brian Fernández defenderá los colores de San Luis de Quillota de cara a la temporada 2023 en busca de relanzar su carrera futbolística tras sufrir una nueva recaída en las drogas y ser detenido por disturbios en la vía pública durante el 2022 en Argentina.

En diálogo con AS Chile, el ex Unión La Calera reflexionó sobre estos últimos episodios y aseguró haber dejado sus problemas en el pasado para enfocarse de lleno en la actividad. “Me siento muy bien, muy protegido por mi familia. He tenido mis episodios, mis problemas, pero estoy muy tranquilo, disfrutando del día a día, de mis hijos, de mi mujer”, sostuvo el argentino.

“Mi familia cada vez está más fuerte conmigo. Están agarrando la confianza que seguramente habían perdido conmigo. Entonces, para mí eso significa un montón. Trato de tener los amigos justos y necesarios, que son los del club. En el pasado me ha tocado tener amigos, y cuando yo estuve mal, no apareció ninguno”, agregó.

En esa línea, el delantero de 28 años explicó que “ya puedo vivir más tranquilo, estar bien, sobrio, limpio. Esta tranquilidad solamente me la genera mi familia. Lo único que hago hoy en día es trabajar para ellos y jugar al fútbol. Por eso seguramente me irá muy bien en este torneo”.

Brian Fernández y su deseo de llegar a Colo Colo

Finalmente, el ariete le dejó en mensaje a los albos expresó nuevamente su deseo de vestir la camiseta del “Cacique”, donde ha estado cerca de llegar como refuerzo en campañas anteriores. “Y seguramente también verán muchos goles, así que nada, que Colo Colo esté atento.

“Obviamente que me gustaría ir, después de hacer las cosas bien en San Luis. Colo Colo es un club muy bueno, muy lindo y siempre voy a querer vestir la camiseta. Uno entrena para llegar a esa clase de clubes, es uno de mis sueños futbolísticos”, agregó.