La advertencia en Ñublense para Pablo Aránguiz: “El portón es grande para entrar y para salir”

El fútbol chileno poco a poco comienza a entrar a tierra derecha para la temporada 2023. Ahí, el entrenador de Ñublense, Jaime García, comentó la llegada de Pablo Aránguiz y tuvo palabras para la advertencia que le informó en su arribo.

En conversación con LUN, el adiestrador del cuadro “chillanejo” aseguró sobre su nuevo pupilo que: “le dije que se dejara trabajar, que era la única manera que tenía de reinventarlo. Y que, si no, le dije que el portón es grande para entrar y para salir, que deje el ego afuera”, sostuvo.

Agregó sobre Pablo Aránguiz, respecto a cómo recuperó a Nicolás Guerra hoy en la U, que: “tampoco voy a traer a un jugador para someterlo al yugo. Él no va a estar preso. Si falla, que no piense ‘pucha el profe me va a sacar’”, esgrimió sobre la advertencia.

“Si lo traigo es para que disfrute, se recupere física y sicológicamente y que me diga ‘profe, voy madurando, cambiando mis errores’, porque no siempre es de uno, algo debe haber gatillado su comportamiento. Que juegue como quiera”, complementó el técnico de Ñublense.

Cerró con que: “yo solo lo tengo que orientar, hacer pensar que una cosa con la otra llega un momento de la vida que pasa la cuenta. Me interesa ayudarlo, que vea sus errores, que los sepa superar, compartir, que logre salir, porque a lo mejor viene de un mundo que será difícil”, finalizó sobre los problemas extra futbolísticos que ha tenido Pablo Aránguiz.