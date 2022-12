Pablo Aránguiz deja la U y disputará la Copa Libertadores con Ñublense

Desde hacía varios días que se había establecido que el volante Pablo Aránguiz no sería considerado para el desarrollo de la U de Chile durante la temporada 2023, cuestión que se ratificó durante este viernes.

El jugador de 25 años fue oficializado como nuevo jugador de Ñublense y ya se sumó esta jornada a los entrenamientos del plantel en Paso Alejo, lugar de prácticas que posee el elenco de Chillán.

Así las cosas, Pablo Aránguiz llega en calidad de préstamo al cuadro de la Región del Ñuble, donde disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es el sexto refuerzo que suma el elenco dirigido por Jaime García de cara al próximo año, considerando los arribos del lateral Juan Córdoba, los volantes Jorge Henríquez, Juan Leiva y Bayron Oyarzo, además del delantero Andrés Vilches.

Con este traspaso, el ex Unión Española deja atrás tres temporadas en la U de Chile. En 2022 no se pudo mantener como parte del once titular y disputó 21 partidos, donde apenas convirtió 2 goles. Esta será su tercera camiseta en el fútbol chileno.