Cruzados explica las salidas del plantel femenino: “No tiene nada que ver la huelga, son decisiones deportivas”

Universidad Católica ya ha anunciado cambios importantes en su rama femenina para la próxima temporada. En las ‘cruzadas’ asumió como nuevo entrenador Ángel Hualde y ya se le comunicó a seis jugadoras que no seguirán en el club para el 2023. Sin embargo, se espera que la poda sea mucho mayor, donde aproximadamente 15 de las 22 que apoyaron la huelga de los trabajadores en octubre de este año, dejarían la institución.

La subgerenta del fútbol femenino, Helaine de Grange, en conversación con ADN Deportes, explicó los fundamentos de la salida de las futbolistas. “Estamos en un momento histórico en el club, hemos iniciado un proyecto de cinco años sobre el desarrollo del fútbol femenino, buscando la profesionalización sostenible y responsable”, sostuvo.

“Naturalmente, el término de la temporada tiene ciertas evaluaciones del rendimiento deportivo para ver cómo enfrentamos el 2023. El tema de la huelga es de otro ámbito, no tiene nada que ver con las decisiones que estamos tomando, que son netamente deportivas”, complementó.

Agregó que: “atribuirlo a la huelga es dejar de lado y obviar una serie de parámetros que son muy importantes al momento de profesionalizar el fútbol femenino. Hay jugadoras que son parte de las llamadas 22 que nosotros sí queremos mantener en el plantel 2023, porque tienen características importantes para la temporada que viene. Hay otras jugadoras que sí están saliendo, pero que obedece a la reestructuración que estamos haciendo“, afirmó la ex futbolista de la franja.

La subgerenta de la rama femenina del club también detalló las dos etapas de reducción de plantel que se han propuesto: “Históricamente, la UC ha tenido planteles de 30 a 35 jugadoras, el primer cambio que estamos haciendo es que hay un foco de reducirlo a 22 o 23“, dijo.

“Hasta ahora han salido seis futbolistas y nosotros les estamos dando libertad de acción para que con tiempo puedan buscar un club. Si es necesario apoyarlas en la búsqueda, lo vamos a hacer. Estamos favoreciendo su salida porque sabemos que no podemos contar con ellas porque estamos reduciendo el plantel y porque su rendimiento no coincide con lo que estamos buscando al 2023”, sostuvo Helaine de Grange.

Insistió en que: “la segunda parte es que hay jugadoras que quedaron condicionales a una evaluación del nuevo entrenador, del perfil, las características y al modelo deportivo. Todas estas evaluaciones las estamos haciendo para determinar cuáles son esas jugadoras que vamos a mantener y cuáles no”, aseguró.

El nuevo proceso en la UC con Ángel Hualde

Para este 2023, el entrenador español, Ángel Hualde, asumirá el desafío de entrenar a las cruzadas. El estratega llega procedente del Emelec de Ecuador, aunque también ha dirigido al Celtic Castilla FC, el Club Deportivo Leganés y el CF Fuentelabrada.

De Grange también explicó las razones de la salida de Ronnie Radonich, quien fue rostro visible de la mencionada huelga. “Son conversaciones que se sostuvieron al cierre de año, por un lado obedece a una evaluación de la gerencia deportiva y la comisión de fútbol femenino que tiene que ver con la visión del proyecto y de cómo vislumbramos de ciertas características de un entrenador para avanzar en este. Él declaraba que no le gusta el alto rendimiento, si bien aún no estamos del todo en el alto rendimiento, él no se veía ahí, se veía más en el fútbol formativo. Dado eso y dado lo que necesitamos para perseguir y poder alcanzar en el proyecto, nos vimos en la necesidad de buscar otra alternativa”.

A principio de año, la subgerenta del fútbol femenino de la UC colgó los botines para ocupar su actual puesto, por lo que varias de las jugadoras que viven sus últimos días en el club fueron sus compañeras. De Grange confesó a ADN Deportes lo difícil que ha sido para ella tener que tomar estas decisiones deportivas.

“Yo creo que todo proceso de cambio profundo, requieren de remover estructuras que han estado estáticas mucho tiempo. No es fácil, yo fui ex compañera de muchas ellas, pero estamos poniendo al centro el proyecto, más allá de toda la historia hacia atrás. Además, queremos llevar a lo alto al fútbol femenino de Universidad Católica, que ha sido muy criticado, por estar en la mitad de la tabla o incluso a punto de descender como en 2019. Es complejo, pero tenemos la tranquilidad y la certeza que estamos tomando las decisiones en favor del proyecto y del desarrollo del fútbol femenino”,

Finalmente, la directiva de cruzados manifestó cuáles son los objetivos para el próximo año. “En la temporada 2023 queremos aumentar el nivel de competitividad, subir un escalón hacia arriba. Tenemos un proyecto a cinco años que es bastante ambicioso, pero también cauteloso. Queremos ir paso a paso con la progresión de la nueva ley y robustecer las bases, no puede concentrarse exclusivamente en la generación de contratos, sino sobre todo en generar bases en una estructura orgánica que permita sustentar esta profesionalización del fútbol femenino”, sentenció.