Revelan furioso discurso de Deschamps y Mbappé tras caer ante Argentina: “Ellos juegan una pu… final y nosotros no”

Salieron a la luz las palabras que entregó el DT de Francia, Didier Deschamps, a sus jugadores durante el entretiempo de la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina lo ganaba 2-0 y el equipo galo realizaba un papelón en la cancha.

El entrenador francés quedó totalmente indignado por lo que mostraron sus dirigidos en el primer tiempo y el regaño se sintió con fuerza en el camarín. Así quedó revelado en el documental Thank you the Blues, emitido por la cadena televisiva local TF1.

“Necesitamos más precisión en los pases y en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. Ustedes no están allí, no están en ninguna segunda pelota. No están jugando en una final de la Copa del Mundo”, señaló el técnico de los “Bleus”.

“Muchachos, yo les voy a decir sin enfadarme… ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”, exclamó Didier Deschamps al plantel, asegurando que sus jugadores no estaban dejando todo en la cancha como sí lo hacían los argentinos.

Didier Deschamps à la mi-temps de Argentine-France : « Vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une put*** de finale alors que nous on ne la joue pas ! » 🥶 pic.twitter.com/Nj1KiMo2En — 92%🧃 (@Neymarinho92i) December 19, 2022

Mbappé también alzó la voz

Además, Kylian Mbappé tuvo su discurso en el entretiempo y no ocultó su molestia con sus compañeros. “No podemos hacerlo peor. Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de sus vidas, muchachos. De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos”, reclamó el delantero del PSG.

“Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. Estamos perdiendo por dos goles. Podemos volver, esto es algo que solo sucede cada cuatro años”, concluyó Mbappé, quien después marcó tres goles y fue el encargado de mantener viva la ilusión de los franceses.