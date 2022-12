La FIFA anunció los 10 mejores goles del Mundial de Qatar 2022, torneo donde la selección de Argentina se consagró campeón del mundo el pasado domingo tras vencer en la definición a penales a Francia.

El máximo ente del fútbol le dará la oportunidad a los fanáticos de votar a su favorito para definir el ganador, y para emitir el voto habrá que registrarse en FIFA+. La fecha máxima de votación es el jueves 22 de diciembre.

En total, hay seis goles de la fase de grupos, tres de octavos de final y uno de los cuartos de final. Los candidatos son los brasileños Neymar y Richarlison, el saudí Salem Al Dwasari, el neerlandés Cody Gakpo, el argentino Enzo Fernández, el camerunés Vincent Aboubakar, el francés Kylian Mbappé, el mexicano Luis Chávez y el surcoreano Paik Seung Ho.

La elección generó una serie de debates y críticas en redes sociales, sobre todo de los hinchas de la “Albiceleste”. Esto porque no figuran en la lista el tanto de Lionel Messi ante México, además de los de Ángel Di María y Kylian Mbappé en la final.

Salem Al Dwasari: Arabia Saudita 2-1 Argentina

Richarlison: Brasil 2-0 Serbia

Cody Gakpo: Países Bajos 1-1 Ecuador

Enzo Fernández: Argentina 2-0 México

Vincent Aboubakar: Camerún 3-3 Serbia

Luis Chávez: México 2-0 Arabia Saudita

😳 Unforgettable matches, unforgettable goals 🥰

Rewatch them all on FIFA+ and vote for your Hyundai Goal Of The Tournament!#HyundaiGOTT2022 #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 19, 2022