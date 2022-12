Este miércoles, Chelsea anunció a Christopher Vivell como su nuevo asesor técnico tras la salida de Petr Cech con el cambio de propiedad, quien trabajará en conjunto con Graham Potter, y se hará cargo del reclutamiento y fichajes del cuatro inglés en todas sus categorías.

“Vivell llega a Chelsea desde RB Leipzig en su Alemania natal, donde fue responsable de la contratación y la exploración en todos los grupos de edad”, comunicaron los “Blues” a través de un comunicado oficial.

El alemán de 36 años, destaca por su pasado como analista, ojeador y responsable de fichajes en Hoffenheim, Salzburgo y Leipzig, club que abandonó en octubre. Entre los éxitos que se le imputan a Vivell está el fichaje de Erling Haaland por el Salzburgo, procedente del Molde, en 2019.

Tras su nombramiento, Christopher Vivell explicó que “Chelsea está construyendo el proyecto más emocionante del fútbol mundial y estoy muy orgulloso de unirme al club. Hay mucho potencial para que el club continúe teniendo éxito, desarrollándose y creciendo”.

Cabe recordar que el conjunto de Londres marcha octavo en la Premier League, a ocho puntos de los cuatro primeros. Además, obtuvo su clasificación a los octavos de final de la Champions League, donde enfrentará a Borussia Dortmund.

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022