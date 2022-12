Silvio Berlusconi le ofrece a los jugadores del Monza un “autobús lleno de prostitutas” si logran vencer a algún club grande de Italia

El polémico empresario italiano, Silvio Berlusconi, realizó una particular promesa durante la cena de Navidad junto al plantel del Monza, club del cual es propietario.

El elenco blanquirrojo, recién ascendido a la Serie A, marcha en el puesto 14° de la tabla y está a 9 puntos de la zona de descenso. Por lo tanto, Berlusconi buscó motivar a los futbolistas de cara a la reanudación de la liga italiana y le ofreció un regalo a todo el equipo si es que logran vencer a algún rival de mayor jerarquía.

“Hemos encontrado un nuevo entrenador, que fue seleccionador de nuestro equipo juvenil. Es bueno, simpático, amable y capaz de estimular a nuestros chicos. Yo también quiero dar un estímulo extra: ahora viene Juventus, Milan, etc. Si ganan a uno de estos grandes equipos haré que les metan un autobús lleno de prostitutas en el vestuario”, señaló el empresario y ex primer ministro de Italia.

El magnate y político se pronunció con micrófono en mano frente a todo el plantel del Monza, y con sus palabras sacó risas y aplausos de los presentes.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." 😳pic.twitter.com/PBCPakUWE2

— SPORTbible (@sportbible) December 14, 2022