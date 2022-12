El español Roberto Martínez dejó de ser el DT de Bélgica luego de un decepcionante desempeño en el Mundial de Qatar 2022, donde los “Diablos Rojos” quedaron eliminados en la fase de grupos. Ahora, la selección belga busca un nuevo entrenador y para eso ya inició con un llamativo “casting”.

A través de redes sociales, la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) publicó un anuncio de empleo en el cual describen el perfil que debe tener la persona que quiera dirigir al equipo.

“La RBFA busca un entrenador de selección a tiempo completo que sepa ganar. El nuevo entrenador del equipo nacional es extremadamente ambicioso y tiene la experiencia internacional necesaria al más alto nivel, conocimientos y perspicacias tácticas de fútbol, así como las habilidades personales adecuadas”, señala la publicación.

Además, agregan que el nuevo entrenador tiene que saber “cómo enfocarse en crear un grupo muy unido y cómo integrar a los jugadores jóvenes. La asociación de fútbol busca un experto táctico que respalde sus elecciones con datos, tecnología y parámetros objetivos y se base en la estructura y la experiencia deportiva de la RBFA”.

Quien desee ser DT de la selección de Bélgica, tiene hasta el 10 de enero del 2023 para enviar su currículum y proyecto de trabajo, según infirmó la Real Asociación Belga de Fútbol en su peculiar fórmula para encontrar técnico.

