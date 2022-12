Julio Barroso no comparte decisión de Zaldivia por llegar a la U desde Colo Colo: “Me gusta caminar por una vereda”

El zaguero de Everton y ex Colo Colo, Julio Barroso, se refirió a una de las situaciones que mayor polémica ha generado en este mercado de pases: la inminente llegada de Matías Zaldivia a U. de Chile.

El defensor, quien jugó ocho años en los albos, se mostró contrario a la decisión de Zaldivia por llegar a la U. “No sé cómo lo hacen los jugadores que pasan de un club al archirrival. Después en la calle es terrible, por eso yo prefiero seguir siempre una misma línea, es bastante difícil tomar ese tipo de decisiones”, señaló en diálogo con DSports.

“Me identifiqué mucho con Colo Colo y no habría podido aceptar ir a la U o a la UC, siento que mi palabra no valdría nada si hubiese tomado una decisión así, pero es mi postura, me gusta caminar por una vereda”, remarcó el “Almirante”.

Finalmente, Julio Barroso comentó que el propio jugador será quien aclare por qué decidió llegar al cuadro azul. “Lo de Matías Zaldivia no es una decisión fácil, son opiniones y decisiones de cada jugador y hay que respetarlas, habrá que ver cuando él mismo explique la razón de este paso en su carrera”, completó el defensa central.