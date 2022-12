Gary Medel aún posterga su regreso a la UC: “Quiero continuar en Bologna, me siento bien con el equipo”

El zaguero chileno, Gary Medel, aseguró que desea continuar su carrera en el Bologna FC de la Serie A, club con el que termina su contrato en junio de 2023 y que esperanzaba a los hinchas de Universidad Católica con su posible retorno a la precordillera.

En diálogo con las redes oficiales del club italiano, el “Pitbull” fue consultado si le gustaría permanecer en el fútbol italiano. “Esperemos que sí. Mi contrato termina en junio pero todo depende del Bologna, del club, de lo que quiera el entrenador para el próximo año. Yo quiero continuar aquí. Mi familia está contenta, yo estoy jugando y espero continuar acá”, declaró.

“Me siento bien con el equipo, el club, la ciudad es bellísima, todo. Siempre paseamos por el centro con los niños, ellos van al colegio, son contentos ahí. Comemos bien, aunque me gusta comer pasta, pero no puedo hacerlo todos los días”, agregó el seleccionado nacional.

Consultado por el DT del Bologna, Thiago Motta, el bicampeón de Copa América explicó que “el técnico ha cambiado el esquema. Yo pensaba jugar siempre de defensa central y me cambió al mediocampo, pero me siento bien, físicamente he mejorado”.

Por lo pronto, el deseo de Gary Medel es seguir con su carrera en Europa y aplazar su regreso al fútbol chileno, mientras la UC continúa con la expectativa de verlo en San Carlos de Apoquindo, donde ya repatriaron a Eugenio Mena para la próxima temporada.