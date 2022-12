Cecilia Pérez y la localía de la U: “Hemos sentido una discriminación permanente”

En la Universidad de Chile trabajan a toda máquina para lo que será la temporada 2023, instancia donde buscarán retomar el rumbo perdido hace cuatro temporadas, y para ello, Cecilia Pérez y compañía avanzan en varios planos.

La vicepresidenta de Azul Azul conversó con RedGol y comentó varias cosas, entre ellas la localía de los azules para el 2023, y en cómo avanzan con el tema estadio.

En primer lugar, tuvo palabras para la imposibilidad de que la U use el estadio Nacional: “si existe la posibilidad, por cierto que la vamos a solicitar. Y si no, ya estamos viendo un estadio donde poder hacer de locales hasta que podamos cumplir el sueño que por tantas décadas hemos querido tener, que es el estadio propio”, aseveró.

Sobre la localía de los azules, la directiva de Azul Azul comentó “en el caso de Universidad de Chile, nosotros hemos sentido una discriminación permanente durante 2022, que esperamos que no se repita en 2023 (…). Seguimos lamentando decisiones de la autoridad política”, dijo.

“Y eso no corresponde, ni con Universidad de Chile, ni con ningún club. La ley los mandata a cumplir una función, a ejercer un rol en pro del fútbol, masculino o femenino. Y no a omitirse, a que antes de que se produzca el partido digan que no se puede jugar”, sostuvo.

Cecilia Pérez y el estadio azul

Respecto al estadio propio y el sueño de los azules, Cecilia Pérez comentó los posibles plazos: “esperemos que no. Estamos trabajando con mucha rigurosidad, con mucho profesionalismo, pero sin vender humo, que yo creo que es con lo que se ha jugado durante tantas décadas con el hincha”.

Agregó que: “nuestro presidente, Michel Clark, dijo públicamente que lo primero es buscar terrenos que, tanto en el Plan Regulardor Metropolitano como en el plan regulador comunal, permitan la construcción de un recinto deportivo de alta gama”, sostuvo.

“Ahí estamos viendo algunos terrenos para luego avanzar con la autoridad política, la autoridad comunal y la comunidad. Nosotros queremos un estadio con sello social, no un estadio cerrado a la comunidad“, complementó Cecilia Pérez.