Durante la presentación del triangular que los enfrentará a Coquimbo Unido y Rosario Central en enero, el volante de la U de Chile, Mauricio Morales, valoró la instancia que podrán disputar en plena pretemporada 2023.

“Es importante, por la calidad de los rivales. Coquimbo trae mucha hinchada, nosotros también tendremos mucha gente. Será un lindo torneo, estamos muy motivados”, aseguró el canterano azul, que destacó el arribo de Mauricio Pellegrino como nuevo entrenador.

“Es un técnico de gran nombre, sabemos su recorrido. Estamos motivados de volver y hacer un gran año. Lo vivimos con ilusión, retomamos los entrenamientos el viernes y ahí sabremos más del tema”, sostuvo Mauricio Morales.

De todas formas, en Coquimbo no se quiso pronunciar en torno a la opción de que Matías Zaldivia, ex Colo Colo, sea parte del plantel de la U de Chile para 2023. “Es un tema que no me corresponde, lo ve la dirigencia. No me meteré en ese tema”, concluyó en el Francisco Sánchez Rumoroso.