Arturo Vidal: “Si veo un proyecto serio y se va a pelear la Libertadores, voy a volver sin duda a Colo Colo”

Tras sorprender con su presencia en el Estadio Monumental para el amistoso de Colo Colo sub 21 ante Rodelindo Román, Arturo Vidal no ocultó su felicidad por aprovechar la chance de ver a sus dos equipos en cancha.

“Se agradece más con el partido que hicieron, es lindo ver a los dos equipos que más amo en Chile. Feliz, disfrutando mis vacaciones. Tenía ganas de jugar y me dejaron”, aseguró a la salida del recinto de Pedreros, donde su presencia aumentó las especulaciones en torno a su eventual regreso al club.

“La gente me tiene mucho cariño, pero eso no depende de mí sino de los jefes de Colo Colo y lo que pase en el futuro. A todo jugador que salió de Colo Colo le gustaría volver, pero si vuelvo no es porque quiera volver sino porque hay partes para conversar y lograr cosas importantes, no para retirarme“, apuntó Arturo Vidal, que profundizó en su idea, aunque sin ponerse plazos del todo.

“No sé que va a pasar en el futuro, espero seguir jugando en el Flamengo, ojalá seguir ganando cosas y espero de nuevo la Libertadores. Si se logra eso, voy a tener que seguir, no volvería para retirarme, sino para pelear algo importante. Si veo un proyecto serio y se va a pelear la Libertadores, voy a volver sin duda, pero ahora estoy feliz en Flamengo“, remarcó el “Rey Arturo”.

Arturo Vidal y el Mundial de Qatar 2022

El volante nacional aprovechó de comentar el desarrollo de la Copa del Mundo y el desempeño de su compañero en Flamengo, Giorgian de Arrascaeta. “Uruguay lo necesitaba, me alegra que haya anotado dos goles, demostró que tiene que jugar. Ojalá le vaya muy bien a Uruguay”, apuntó, sin jugársela por un posible campeón.

“Espero que gane uno que salga a jugar y no que se meta atrás, prefiero uno que juegue buen futbol y salga a buscar desde el principio”, comentó de cara al resto de Qatar 2022. También aprovechó de plantear en qué nivel ve a Chile respecto a las selecciones que están participando en la cita planetaria.

“Es difícil decir eso. Nos tocó con Marruecos, que es la selección sensación, que tiene opción de ganarle a España, y cuando jugamos con ellos recién estábamos empezando y perdimos 2-0. Hemos mejorado mucho lo que se hizo en ese partido y tenemos fe para lo que viene”, concluyó a la salida del estadio Monumental.