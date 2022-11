Héctor Almandoz tras el histórico ascenso de Copiapó: “Vi a los jugadores con mucha hambre de revancha”

El técnico de Deportes Copiapó, Héctor Almandoz, conversó esta tarde junto a Los Tenores de ADN, donde se refirió al histórico ascenso del “León de Atacama” a Primera División tras vencer por goleada a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso 2022.

“Es un orgullo muy grande el ayudar a hacer historia. Siempre fue el mensaje y la vuelta mía al club. La vara estaba alta como a mí me gusta y la euforia que tiene el hincha copiapino nunca lo había vivido. Para mí en lo personal es una felicidad muy grande y felicitar a los jugadores que son los verdaderos partícipes de este éxito”, comenzó explicando el estratega argentino.

En esa línea, el DT de 54 años fue consultado por la temporada anterior donde Deportes Copiapó estuvo a punto de ascender y cayó ante Huachipato en el duelo final. “Vi a los jugadores con mucha hambre de revancha. Eso fue lo que más me entusiasmó, lo que más sentí y que había pasado algo extraño. No me gusta hablar del pasado, pero estaban mucha sed de revancha y ganas de repetir eso”, aseguró.

“Llegué con el objetivo de mentalizar a un grupo que estaba golpeado todavía. Pero los que se incorporaron se adaptaron muy rápido para cambiar el chip y creo que la palabra de revancha en el fútbol existe. Sobre todo intentar tener el protagonismo nuevamente, porque teníamos el mejor plantel de la categoría”, agregó.

La histórica temporada de Deportes Copiapó

Respecto a su participación en la Liguilla, Héctor Almandoz comentó que “nosotros veíamos que el grupo venía teniendo pasajes de partidos con mucho carácter. Eso me llenaba de ilusión y más ganas de que estábamos en el camino correcto. Creo que en la Liguilla se demostró con la cantidad de goles que hizo el equipo”.

Además, anticipó lo que será la primera vez del “León de Atacama” en Primera División. “No voy a negociar mi forma de trabajar. Los detalles son claves en Primera, se puede jugar más, hay más terreno, espacios y nosotros tenemos que tener la obligación de aprovecharlos para hacer daño. Lo más importante es lo que hagamos nosotros y vamos a proponer ser un plantel nuevamente competitivo y protagonista”, apuntó.

Finalmente, tuvo palabras para Cobreloa, club que dirigió durante el 2021. “No fue fácil para mí. Hace poco tiempo había estado ahí, en un club de los más grandes en Sudamérica y me terminaron dando un gran cariño los hinchas. Pero uno es un profesional y defendí a muerte los colores de Deportes Copiapó”, cerró.