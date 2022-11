Ronald Fuentes es presentado como DT de Unión Española: “Sabemos que la exigencia es máxima”

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, habló este viernes en conferencia de prensa luego de ser presentado oficialmente ante los medios como el nuevo estratega de los hispanos.

Consultado por los objetivos en su segundo clico al mando del cuadro de Santa Laura, el DT de 53 años explicó que “Unión tiene que retomar estar en los primeros lugares, dando la pelea para lograr torneos y clasificar a torneos internacionales. Sabemos el gusto que tiene el hincha de Unión por el buen fútbol y eso trataremos de retomarlo con un plantel nuevo”.

“Estamos contentos y orgullosos de que Unión haya pensado en nosotros nuevamente. Eso significa que nuestro paso no fue en vano y trataremos de cumplirle en este desafío y a la confianza del directorio”, agregó.

Ronald Fuentes y el interés por Carlos Palacios

Respecto al armado del plantel, comentó que “no puedo depender solo de jugadores jóvenes. La experiencia también importa y ese es el equilibrio que tenemos que buscar para las contrataciones. Conocemos a los jugadores que están y sabemos que los que vamos a traer van a ser para nuestra forma de juego”.

“Sabemos que la exigencia es máxima, porque la gente se quedó con el campeonato que hicimos donde éramos unos de los equipos que jugaba mejor. Tenemos que replicar eso”, complementó.

Sobre el interés del actual jugador del Vasco da Gama, aseguró que “es uno de los jugadores más importante del fútbol chileno. Si bien no ha tenido regularidad en el plano internacional, la calidad no la pierde. Si me dan la oportunidad de traerlo, bienvenido, feliz”.

“Hemos conversado sobre algunos jugadores, hay que reforzar todas las líneas. Además, vamos a ver si podemos renovar a otros que terminaron contrato para ir definiendo el plantel 2023″, cerró.