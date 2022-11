Desde que llegó a Colo Colo como nuevo refuerzo para el 2023, el pasado de Fernando de Paul en U. de Chile ha vuelto a reflotar. Esta vez, el arquero recordó su etapa en el cuadro azul y reconoció que vivió momentos inquietantes.

“Mi paso por la U fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar”, señaló el “Tuto” en conversación con DSports.

En la misma línea, el meta argentino-chileno comentó que “hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, valoro mucho lo que viví en el club. Nunca tuve conversaciones para seguir, no se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor”.

Fernando de Paul y su 2023 con Colo Colo

Por otro lado, el guardameta aseguró que el “Cacique” volverá a tener una campaña exitosa el 2023. “El equipo es muy intenso, agresivo y competitivo, eso demuestra por qué fueron campeones. Yo creo que será un buen año el que viene para todos en el club”, mencionó.

En cuanto a la Copa Libertadores, de Paul dejó claro que “el objetivo es avanzar de fase, pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es por lo menos pasar de fase y espero que así sea”.