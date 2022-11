Representante de Fernando Fernández y el interés de la U: “Es un equipo muy grande, ahí decide el jugador”

En Paraguay ya se hicieron eco de la información de ADN Deportes en torno al interés de la U de Chile por el goleador de la temporada 2022 en el fútbol de Paraguay, Fernando Fernández.

De hecho, el representante del goleador de 30 años, Diego Serrati, conversó con ADN Deportes al respecto. “No sé nada, no tengo ni un mail de ellos, de otros clubes sí, pero no hablé con nadie de ese club”, apuntó en un principio.

“Voy bajando de un vuelo. A mí no me ha contactado nadie, no he visto nada aún. Con el jugador tampoco, todavía“, planteó el representante de Fernando Fernández, quien igual valoró el sondeo de la U de Chile y la opción de que firme por los azules.

“Claro, es un equipo muy grande, pero ahí decide el jugador”, sentenció Diego Serrati. Todo considerando que el atacante paraguayo culmina su contrato con Guaraní a fin de año y, tal como apuntó el representante, tiene sondeos de otros clubes además del cuadro universitario laico luego de haber anotado 21 goles en 2022.