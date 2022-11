En la jornada de este viernes, Los Tenores de ADN resolvieron el “Futbolómetro” con lo que dejó la temporada 2022 del Campeonato Nacional, en donde el panel eligió a la figura, la revelación, la polémica y el mejor gol del año.

De manera unánime, los panelistas escogieron la tremenda anotación de Felipe Gutiérrez en el partido entre Audax Italiano y Universidad Católica. El ahora ex volante cruzado marcó desde más de 70 metros y sul gol fue destacado hasta por la FIFA.

𝑮𝒐𝒍 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐!

Felipe 'Pipe' Gutiérrez's goal for @Cruzados in @CampeonatoCL was hit from 73.2 metres, according to @OptaJavier. 🚀🤯🇨🇱

A #Puskas contender?

"𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒."pic.twitter.com/2JW2SKptp1

— FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022