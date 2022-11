PREVIA | Se define al campeón: Magallanes y Unión Española se miden por la final de Copa Chile 2022

La temporada 2022 en el fútbol chileno se acerca a su final y una de las últimas definiciones que quedan es la de la Copa Chile, la cual tendrá nuevo campeón, el que saldrá entre Magallanes y la Unión Española.

En ello, junto al equipo de ADN Deportes te contamos y mostramos la previa del encuentro entre los dos históricos equipos del fútbol chileno. Ambos buscarán quedarse con el segundo trofeo en importancia del país.

Magallanes

La “academia” quiere obtener un insólito doblete. Tras consagrarse como el mejor equipo de la Primera B en la temporada 2022 y lograr el ascenso a la Primera División después de 36 años, en Magallanes quieren quedarse con todos.

Mirando de cerca una inesperada clasificación a la Copa Libertadores 2023, en la “Academia” saben que pueden obtener un cuantioso premio logrando ir a un torneo internacional la próxima temporada.

El cuadro “caravelero“ se encargó de dejar en el camino a San Bernardo Unido, Everton, Universidad de Concepción, Cobreloa y Huachipato para transformarse en el rival de Unión Española en la gran final del torneo.

Unión Española

En la vereda de al frente las exigencias y apuros son mayores. Los “hispanos” no lo pasaron bien en el Campeonato Nacional y con el interinato de Gustavo Canales las cosas no mejoraron mucho.

Mirando de lejos la clasificación a Copa Sudamericana 2023, en la Unión Española saben que deben ganar la Copa Chile para poder ir a un torneo internacional la próxima temporada.

El cuadro de la comuna de Independencia se encargó de dejar en el camino a Provincial Ovalle, O’Higgins y Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile para transformarse en el rival de Magallanes en la gran final del torneo.

¿Dónde y cómo ver el partido en vivo online?

El duelo entre Magallanes y Unión Española se juega este domingo 13 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de TNT Sports.

La previa de la final: