El zaguero argentino nacionalizado chileno, Ramiro González, volvió a aparecer en la órbita de Colo Colo de cara al 2023. El futbolista podría tener su revancha en Macul, ya que en junio pasado estuvo a punto de convertirse en refuerzo albo, pero no superó con éxito los exámenes médicos.

Ahora, el defensor que viene de completar una temporada con Platense en Argentina, aseguró que aún no recibe el llamado del “Cacique”. “Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo”, indicó en diálogo con La Tercera.

Sin embargo, el jugador de 31 años mostró ganas por defender la camiseta del “popular” si es que aparece una nueva oferta. “No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto”, agregó.

Ramiro González ya tuvo un paso por el fútbol chileno. Entre 2017-2018 vistió los colores de Unión Española y dejó buenas impresiones. Luego, en 2019 le dijo adiós a Chile y partió al balompié mexicano.