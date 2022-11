Ya con el Brasileirao B concluido, Javier Parraguez deberá definir el futuro de su carrera, puesto que no seguirá en el Sport Recife. El delantero chileno se pronunció mediante sus redes sociales y publicó un mensaje de despedida para el club que defendió durante todo este 2022.

“¡Buenas noches chicos! Pasando a dejar un mensaje de despedida. Estoy muy agradecido por el año difícil que tuvimos, con altibajos. No tengo dudas de todo el aprendizaje y cariño que me ha dado este equipo”, escribió el ex Colo Colo en su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo como siempre, a los fans que en cada partido estuvieron presentes, al personal coaching, maestros, equipo de audiovisual, doctores, armario, guardias de seguridad, amigos, directores, y cada uno de mis compañeros. Juntos disfrutamos, se sufrió y se luchó hasta el final. Dios los bendiga a todos. Espero verlos pronto”, agregó el “Búfalo” en su adiós para el cuadro brasileño.

En su paso por Sport Recife, Javier Parraguez marcó 8 goles pero no logró consolidarse como titular. Además, su escuadra terminó el año en el séptimo lugar y quedó sin chances de ascender a la Primera División de Brasil.

El atacante estaba en calidad de préstamo desde Colo Colo y ahora termina contrato con los albos, por lo cual, queda libre para buscar nuevo club de cara al 2023.