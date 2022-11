Maximiliano Falcón, zaguero de Colo Colo, concluyó su temporada 2022 como uno de los pilares fundamentales en la obtención del campeonato. Ya consolidado como figura del “Cacique”, el jugador uruguayo hizo una mirada hacia atrás y reveló cuál fue su peor partido vistiendo la camiseta alba.

El “Peluca” recordó el encuentro contra O’Higgins en el torneo 2020, donde cometió un penal que significó el empate 1-1, resultado que al final mandó a Colo Colo al duelo por la permanencia ante Universidad de Concepción.

“Cómo olvidarlo. Pasé de héroe a villano. Debe ser una de las tres peores cosas que me han pasado en la vida. Estaba destruido en el camarín. Y cuando llegué a mi casa me derrumbé. Lloré toda la noche”, reconoció el charrúa en diálogo con LUN.

A pesar de aquello, el defensor puso levantar cabeza gracias al apoyo que le entregó el plantel. “Por suerte al otro día, cuando fui a entrenar, todos mis compañeros se acercaron para decirme que estaban conmigo, que íbamos a conseguir quedarnos en Primera. Me dio fuerza”, afirmó.

Maximiliano Falcón pensó en dejar el fútbol

Además, el zaguero de Colo Colo recordó sus peores días en Uruguay, cuando subió de peso y tuvo depresión tras dejar a Nacional, el club de sus amores. “Me dejé estar. Engordé, me puse bueno para la fiesta. Con plata uno que no está acostumbrado puede cometer errores y yo los cometí. Aparecen los amigos, los que celebran con uno y no fui responsable. Lo pagué caro”, aseguró.

“En 2018 estaba a la deriva. Me fui a probar a varios equipos, pero no me dejaban. Pensé que las cosas no daban para más y pensé en retirarme para siempre del fútbol, pero tuve un gran apoyo de mi representante. Me llevó a su casa y me dio de todo en ese momento”, complementó Falcón sobre el pasado de su carrera futbolística, muy distinto al brillante presente que hoy vive en el “Cacique”.