Representante de Falcón le pide una respuesta a Colo Colo: “Maxi quiere quedarse en el club, pero no nos contestan los mensajes”

En Colo Colo ya adelantan la temporada 2023 tras coronarse campeón del Campeonato Nacional 2022. El “Cacique” espera asegurar la permanencia de su entrenador, Gustavo Quinteros, y renovar a nombres importantes dentro del plantel.

Sin embargo, la situación puntual de Maximiliano Falcón parece no avanzar y surgen dudas sobre su continuidad en el Estadio Monumental, tal como lo explicó su representante, Gerardo Arias.

“Colo Colo no me contesta. El jugador habló varias veces con Daniel Morón y ahora necesitamos una respuesta. Es el mejor zaguero del fútbol chileno. Deberían decirnos algo por respeto al jugador. Ha cumplido tres temporadas muy buenas en el equipo”, apuntó el agente del “Peluca” en diálogo con La Tercera.

“Es una situación que me tiene preocupado. Falcón habló con la directiva tres o cuatro veces, quedaron en hablar otra vez, en contestar. Pero no ha sucedido nada de eso”, agregó.

“Yo espero estar entre lunes o martes en Chile para hablar personalmente con la directiva. Sería la cuarta vez que voy a ver el tema de Maximiliano Falcón”, complementó su representante.

“Maxi quiere mucho a Colo Colo, y se quiere quedar en el club, pero no nos contestan los mensajes. Esperamos que la directiva nos entienda y responda. Si no tengo diálogo con Colo Colo, no sé qué quiere el club, si comprar la otra mitad del pase o solo extender el vínculo. Pero necesitamos una respuesta”, cerró Arias.