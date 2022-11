Luis Casanova apela a la continuidad de Sebastián Miranda: “Nos ayudó mucho en un momento complicado del club”

El defensor de la U de Chile, Luis Casanova, afrontó en conferencia de prensa el momento del club tras quedar fuera de la Copa Chile en semifinales ante Unión Española, instancia que les impidió mantener la chance de clasificar a Copa Libertadores.

En la instancia, descartó que los incidentes en la previa al choque en Santa Laura haya afectado el rendimiento del equipo. “El equipo supo separar las cosas. No sabría explicarte por qué pasó la baja en el rendimiento, tuvimos varias opciones, Pinto nos sacó todo y la que tuvieron la aprovecharon (…) Nos ilusionamos con la oportunidad, pero no se nos dio. Había que tomarla, teniendo la chance”, apuntó el ex Deportes Temuco, que hizo un balance agridulce de la temporada 2022.

“Se pudo cumplir con salvarse del descenso, fue un año muy difícil, en lo personal también. Dentro de todo, finalizó con el objetivo cumplido, aunque en la U siempre se te exige estar arriba. Dentro de todo, lo principal que teníamos cuando llegó Miranda se cumplió“, apuntó Luis Casanova, que recalcó lo complejo de haber luchado todo el año por evitar el descenso en el Campeonato Nacional 2022.

“Desgasta mucho, son tres o cuatro años peleando con este tema y gasta psicológicamente. Uno intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, pero hay cosas que te van desgastando, es una mochila bien pesada y muy difícil llevarla. Hay que saber diferenciar las cosas, porque cuando entras a la cancha tienes que defender la camiseta de la U con todo”, remarcó el jugador de 30 años.

Luis Casanova y el cierre ante Cobresal

El séptimo capitán de la U de Chile en este convulsionado 2022 apuntó a la necesidad de ganar el último partido del año, jugando ante un cuadro minero que se juega clasificar a Copa Sudamericana.

“Terminar lo mejor posible, ojalá con un triunfo. No te deja más tranquilo, pero con mejor sabor, de que terminaste ganando. Sería bueno sacar los tres puntos para decir que nos salvamos por los puntos que necesitábamos y no por diferencia de gol u otras cosas“, apuntó, esperanzado en un mejor 2023 para el club.

“Después cada uno tendrá que hacer su autocrítica y lo importante es mejorar, unirnos todos y que la U al menos pelee un cupo internacional, estar arriba. Antes que llegara me había acostumbrado a que la U peleara arriba, ojalá el próximo año nos vaya bien”, explicó el defensor, que abogó por la continuidad de un cada vez más cuestionado Sebastián Miranda.

“Me gusta Sebastián como entrenador, nos ayudó mucho en un momento complicado del club, nos dio la confianza que necesitábamos, pero es algo que no pasa por mis manos. Tendrán que ver qué es lo mejor para el club”, cerró en el Centro Deportivo Azul.