A una fecha para que termine el Campeonato Nacional 2022, Colo Colo ya aseguró el título y ahora se centra en la conformación del plantel de cara a la temporada 2023. Varios nombres comienzan a llegar a Macul como posibles refuerzos y durante las últimas horas surgió el del portero Fernando de Paul, quien actualmente milita en Everton.

Durante la tarde de este jueves, el técnico Gustavo Quinteros se reunió con la Comisión Fútbol del “Cacique” para comenzar a definir cuáles son los puestos que hay que potenciar. Uno de ellos está en el arco y según información de ADN Deportes, el ex Universidad de Chile es el guardameta que interesa para que defienda la portería alba el año que viene.

Uno de los puntos a favor que tiene el meta de 31 años es que cuenta con nacionalidad chilena, por lo tanto, no utiliza cupo extranjero en la plantilla. Además, su experiencia y buenas actuaciones son cualidades que llaman la atención de Quinteros, quien busca un arquero que pueda competir con Brayan Cortés y que lo reemplace sin problemas cuando el iquiqueño no esté.

En lo que va del Campeonato Nacional 2022, Fernando de Paul ha jugado 26 partidos con Everton. Antes de llegar al elenco viñamarino, el “Tuto” defendió los colores de la U (2016-2021) y de San Luis (2010-2016).

¿Entra Fernando de Paul y sale Omar Carabalí?

El actual segundo arquero de Colo Colo, Omar Carabalí, asoma como uno de los nombres que saldrá del club para la próxima temporada. El ecuatoriano​ nacionalizado chileno quiere sumar más minutos y protagonismo, así lo confirmó la fecha pasada tras el triunfo 2-0 ante O’Higgins.

“Es fundamental para mí jugar. Me di cuenta de que necesito jugar, soy feliz jugando y quiero hacerlo. Mi futuro está en veremos. Estamos analizando, no he hablado con el cuerpo técnico”, señaló el meta de 25 años.