Miguel Pinto y su gran noche ante la U: “No existe rencor, pero en la cancha se acaba el cariño y es todo a muerte”

La gran figura de la Unión Española en la clasificación a la final de la Copa Chile, eliminando a la U de Chile, fue el arquero Miguel Pinto, quien dimensionó su gran nivel en conversación con Los Tenores este martes.

“Era todo alegría, no lo hemos pasado bien esta segunda parte del campeonato. Se lesionaron jugadores gravemente y se nos había escapado en el campeonato la opción de ir a Copa Sudamericana, sabíamos que teníamos nuestra única oportunidad ayer y para la U también, con tal de no quedarse con las manos vacías. Es importantísimo estar en la final después de 10 años, levantar la copa sería increíble en lo personal y en lo institucional“, remarcó el ex portero azul, que destacó la vigencia competitiva que tiene a los 39 años.

“Desde hace un tiempo empecé a darle importancia a lo físico, se hizo un hábito y eso me ayuda, me siento bien, me veo en las imágenes y estoy conforme con lo que veo (…) Fue la paciencia y el convencimiento, con la gente que está detrás de mí y que no me permite bajar los brazos. Con el tiempo que uno lleva jugando, uno se va dando cuenta que el mantenerse preparado para jugar es importante. Si uno no quisiera más en el fútbol, ya me hubiera retirado. Quizá no tanto los gritos de otros equipos, pero sigo disfrutando. Es paciencia, trabajo y constancia”, apuntó Miguel Pinto.

Además, valoró la opción de disputar la final de Copa Chile ante Magallanes, donde hay varios contemporáneos de su carrera, como Iván Vásquez, César Cortés y Albert Acevedo, con quienes ha compartido curso en el INAF. “Magallanes tiene un equipazo, va a ser lindo enfrentarlos. Ojalá el escenario sea un lindo estadio, donde pueda llegar la gente de Magallanes y Unión Española, ojalá cerca de Santiago“, aseguró.

Miguel Pinto y su pasado en la U de Chile

En la charla con Los Tenores, afrontó las críticas de los fanáticos azules. “El trabajo ya está hecho. Uno entiende a los hinchas, a veces quisiera que se acordaran que cuando uno estuvo en el club entregué todo y levanté algunas copas, pero a veces uno tiene la respuesta que uno espera. No guardo rencor, tengo mucha gente a la que quiero mucho en la U y empatizo con la situación que vivieron todo el año, pero en la cancha se acaba el cariño y es todo a muerte, donde uno pelea por lo suyo”, reconoció, además de bajarle el perfil a las agresiones que recibió en Santa Laura.

“En el primer tiempo, si llevaba una alcancía hubiera guardado varias monedas. También algunos piedrazos, pero lo importante es que esas cosas no pasen a mayores para que el espectáculo siga funcionando. No es toda la gente. Lo dejé pasar y ojalá no siga pasando en el futuro”, remarcó quien reconoció todas las dificultades que vivió Unión Española, perdiendo todo el terreno que le había permitido pelear la parte alta del Campeonato Nacional 2022 tras la primera rueda.

“Nunca pensamos que íbamos a tener este tipo de situaciones adversas, estábamos entusiasmados, pero cuando el equipo no empieza a funcionar, te sale todo mal: problemas con el estadio, las lesiones, cambio de entrenador, jugadores que ya no destacan. De estas cosas se aprende, hay que saber gestionar este tipo de cosas”, apuntó, junto con valorar la gestión de Gustavo Canales como entrenador.

“Es una persona muy apasionada en su trabajo, que te hace creer e ir por más. Nunca nos dijo de la opción de penales, que si seguíamos empatando iba a tirar toda la carne a la parrilla. Eso habla de su forma de ser, de cómo quiere dirigir”, cerró el portero de Unión Española.