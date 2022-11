Felipe Seymour, volante de U. de Chile, analizó lo que fue la derrota y eliminación del cuadro azul en semifinales de Copa Chile ante Unión Española. Además, tuvo palabras para los incidentes que protagonizaron los hinchas del elenco universitario en el estadio Santa Laura.

Respecto al resultado que deja a la U fuera del certamen, el mediocampista reconoció que siente “tristeza, porque estábamos muy ilusionados con jugar una final. La llave que hicimos con Católica nos daba para ilusionarlos. Es una sensación difícil, ha sido un año complicado para todos y esta es una derrota que nos duele muchísimo”.

“Walala” no tuvo problemas en resumir que “para la U, no ganar un torneo siempre será un fracaso. En equipo grande tiene que ganar los torneos y no ganar esta Copa Chile es un fracaso”.

“Hablo desde la tristeza, desde el dolor. En un año muy complicado, estábamos consiguiendo esos dos últimos objetivos: salvarnos del descenso y llegar a la final de copa chile. Pero en el camarín hay que masticar esta derrota y reponerse, porque el sábado tenemos un partido muy importante y nosotros queremos terminar bien”, agregó el ex O’Higgins.

En cuanto a los incidentes en el Santa Laura, donde hinchas azules ingresaron al recinto de manera ilegal y provocaron desórdenes, Felipe Seymour comentó que “es lamentable por todo lo que se dio en la semana, 350 entradas para la U es muy poco, también por el aforo del estadio para lo que significaba una semifinal. Es lamentable que pasen estos hechos y ojalá no vuelvan a ocurrir”.

Por último, el volante aseguró que en el plantel aún no se ha conversado sobre la opción de que Sebastián Miranda continúe como DT de U. de Chile, sin embargo, destacó el trabajo que ha hecho el estratega. “Demostró en base a resultados, a la confianza, logró imponer una idea de juego, una relación con los jugadores, es un excelente cuerpo técnico que nos ayudó mucho en esta última parte”, completó.