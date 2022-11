“Falta de comunicación”: plantel del Marsella reconoció no saber que el empate ante Tottenham los clasificaba a Europa League

La verdadera montaña rusa que vivió el plantel del Olympique Marsella en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, donde pasó de clasificar a octavos de final a quedar fuera de toda competición europea, tuvo su peak en los descuentos del partido.

Minutos antes de recibir el 2-1 ante el Tottenham que les costó quedar últimos en el grupo, al interior del equipo francés reconocieron que cometieron un error en los descuentos, considerando que el empate los dejaba en la Europa League.

“Hubo una falta de comunicación para decirnos que nos habíamos clasificado para la Europa League. Son momentos como ese los que nos hacen crecer. Mentalmente es difícil, especialmente cuando haces el juego que estamos jugando”, reconoció el delantero del Olympique Marsella, Amine Harit.

“En el campo no lo sabíamos, pero en el banquillo, sí. No hubo comunicación. Estamos enfadados por lo que sucedió, pero no lo sabíamos. Es nuestra culpa”, complementó el central Chancel Mbemba en diálogo con RMC Sport.

El entrenador del elenco de Alexis Sánchez, Igor Tudor, se refirió al respecto en conferencia de prensa, entregando una peculiar explicación. “Hubo mucho ruido, mucha confusión en los últimos minutos. Queríamos que se concentraran en el partido y no en otra cosa”, reconoció el croata, aún masticando la eliminación de torneos en Europa.