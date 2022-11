José Pedro Fuenzalida en su adiós de la UC: “Me queda solo agradecer el cariño”

Una jornada particularmente emocionante vivieron tres emblemas de la Universidad Católica. Este lunes, el “Chapa José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro y Luciano Aued se despidieron de sus hinchas en lo que fue el último encuentro de los “cruzados” en condición de local.

Tras el intenso empate sin goles que disputaron ante el Audax Italiano en la cancha del Estadio Santa Laura, vino el momento de los homenajes, y previo a ello, el capitán de la UC conversó con TNT Sports.

José Pedro Fuenzalida comentó tras el encuentro que se va “muy contento por lo que ha sido mi carrera, contento porque conseguí el sueño de jugar en Católica, ser campeón. Este club me ha entregado muchas cosas, me tuve que esforzar mucho, para devolverle la mano a la institución y a la gente que siempre me apoyo”, dijo.

“Siempre están los inicios, 19 años atrás, han pasado muchas cosas, estoy con mi gente y me queda solo agradecer por el cariño“, complementó el “Chapa” Fuenzalida.

Agregó que: “fue creciendo y mejorando la relación con la gente de la Católica, mi familia fue creciendo conmigo acá, fue algo muy lindo, ganándome el cariño de la gente y eso me invitó a seguir trabajando día a día, nunca rendirme y por eso logré tantas cosas”, esgrimió.

Insistió en que: “se lograron muchas cosas, fue una carrera mucho mejor de lo que pensé“.

Finalizó asegurando que su decisión de dejar la UC era algo que tenía decidido hace mucho tiempo: “es algo que venía pensando hace tiempo, cuándo iba a ser el momento de dejar esta camiseta y creo que ahora es un buen momento. Ahora que a otro le toque la responsabilidad de tomar la camiseta”, cerró el multicampeón con la UC.