Este lunes, Alexis Sánchez apareció en la conferencia de prensa del Olympique de Marsella y analizó el complejo momento que atraviesa su escuadra, ya que se encuentra alejado de los primeros puestos en la liga francesa y en Champions League.

El “Niño Maravilla” abordó la situación de su equipo en la Ligue 1, donde actualmente se ubica en el quinto lugar, a 11 puntos del líder PSG. El chileno fue autocrítico y reconoció que “hemos hecho las cosas bien, pero no hemos concretado. A veces, cada jugador tiene que dar más para estar segundo y peleando con el París. Hemos jugado bien y no hemos tenido la suerte como equipo de poder concretar”.

A pesar del presente que vive el cuadro marsellés, el tocopillano admitió sentirse a gusto con el club y con sus hinchas. “Creo que llevo poco tiempo en Marsella, conozco poco, pero me gusta, está lindo. El estadio me encanta, cuando entras se te ponen los pelos de punta y dices ‘quiero darle una alegría a esta afición’, porque te apoyan todo el partido, eso te pone los pelos de punta”, señaló.

Alexis Sánchez y su reencuentro con Antonio Conte

El delantero nacional también anticipó el partido que tendrá mañana el Olympique de Marsella, el cual será contra Tottenham por Champions League. Y en el conjunto inglés está Antonio Conte, el técnico que lo dirigió en Inter de Milán. Sánchez tuvo palabras para su ex DT y afirmó que “es un entrenador que te exige siempre, si no das el 100 por ciento no te deja jugar. Esa es la exigencia que tiene”.

En cuanto al duelo con los Spurs, el goleador de La Roja agregó que “el jugador aquí tiene que estar con la mentalidad de ganar mañana, todo jugador quiere ganar, es lo que se ve en el camarín. La atmósfera es importante para apoyar al futbolista y que entre con ganas de ganar. Estoy aquí para hacer historia con el club, mañana con la gente y la afición en casa, vamos a dar todo cada jugador en el campo”.

Olympique de Marsella y Tottenham se enfrentarán este martes 1 de noviembre a las 17:00 horas de Chile por la última fecha de la fase grupal de Champions League.