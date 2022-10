Pablo Mouche, ex delantero de Colo Colo, mostró sus ganas por volver al fútbol chileno. Tras defender la camiseta de Barracas Central esta temporada, el jugador de 35 años tiene el pase en su poder y aseguró que se interesaría en una eventual oferta de Universidad Católica, pero descartó llegar a la U.

“Si aparece un llamado de la UC, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival de Colo Colo. A Universidad de Chile le diría que no”, afirmó el atacante en Directv Sports.

Sobre la opción de retornar al balompié nacional, indicó que “estoy con pase libre. Sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido”.

El ex Boca Juniors también recordó su salida del “Cacique” en 2021, periodo en la cual la dirigencia alba optó por renovar el plantel y dejó salir a varias figuras con recorrido como Esteban Paredes, Matías Fernández, Julio Barroso, entre otros.

“Se puso muy tensa la negociación al comienzo de la pandemia. Cuando hay mucha gente involucrada es difícil ponerse de acuerdo. Fue pasando el tiempo y sabíamos que los referentes íbamos a pagar el precio más caro en Colo Colo”, señaló Pablo Mouche.

En cuanto a su rendimiento en Macul, explicó que “deportivamente me encontraba muy estresado ese año. Sabía que eso no tapaba lo que hice en Colo Colo. Me merecía una oportunidad en Colo Colo por haber dado la cara en la crisis con la directiva, pero sabía que iba a salir el año siguiente”.

Pir último, el delantero argentino analizó el presente de Gustavo Quinteros en la banca del “Cacique”. “Veo a Gustavo muy asentado en Colo Colo, muy cómodo y con objetivos claros. Empiezan lindos desafíos en Copa Libertadores y sostener el nivel que ha tenido en el campeonato”, completó.