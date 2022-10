Fausto Grillo apunta a una victoria sobre el campeón Colo Colo en el Monumental: “Nos encontramos en un momento de confianza plena”

El defensa de O’Higgins, Fausto Grillo, conversó con Los Tenores en la previa al duelo de este domingo, donde deberán medirse ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2022.

Más allá del ambiente festivo que se vivirá en Pedreros, donde el Cacique dará la vuelta olímpica, en el elenco de la Sexta Región no apuntan a distracciones. “Estamos preparando nuestro partido, con un rival muy difícil, que por algo se consagró campeón. El objetivo está puesto en devolver a O’Higgins a torneos internacionales después de tanto tiempo”, aseguró el central argentino, quien tampoco siquiera reparó en la chance de hacer el “pasillo de campeones” al local.

“Estamos pensando pura y exclusivamente cómo plantarnos en una cancha difícil como la del Monumental. Lo extra futbolístico lo desconozco ni es algo que me interese mucho. Creo más en ir, jugar, ganar y volver a Rancagua contentos”, remarcó un Fausto Grillo ilusionado con al menos estirar la racha de 8 duelos seguidos que acumulan sin perder en el Campeonato Nacional 2022.

“El equipo ya tiene una identidad de juego bien marcada y en los últimos partidos se vio al mejor O’Higgins. Nos encontramos en un momento de confianza plena, queriendo abrochar esa clasificación”, puntualizó respecto a la lucha por meterse en la Copa Sudamericana 2023.

Otras definiciones de Fausto Grillo

Acumulando ya 26 partidos en el Campeonato Nacional 2022, consolidado en el once titular de Mariano Soso, destacó el alza de nivel del equipo. “Hay un período de adaptación, cuando uno viene tiene que conocer la liga y los campo, hay que adaptarse a eso y a los compañeros. Me encuentro en un gran momento, con un rol protagónico en el equipo, saliendo corto. Me he ido afianzando cada vez más, me siento cómodo. Lo grupal hace que lo individual resalte un poco más”, apuntó, entusiasmado por extender su vínculo en O’Higgins.

“Mi contrato termina a final de temporada. Por respeto al momento que estamos viviendo, no me he sentado a charlar con la dirigencia aún. Me siento muy cómodo en Rancagua, la gente me lo hace saber. Las canchas están muy lindas para entrenar en el día a día”, planteó el defensa de 29 años.

Como un experimentado y con trayectoria en diversas ligas, valoró el aporte que pueden dar a la selección chilena dos importantes proyectos del club, como el volante Cristóbal Castillo y el delantero Esteban Moreira. “Veo que hay un recambio de esa generación que ganó tantas cosas. Conociendo ya la liga, tanto Moreira como Castillo tienen una proyección muy grande, apenas tienen un puñado de partidos en Primera División. A veces les perjudica tener que sumar minutos a los juveniles por la obligación de la regla. Moreira tiene un físico importantísimo, juega bien de espalda, hay que acompañarlo de a poco”, cerró, junto con contar una hilarante anécdota que tuvo en Turquía con el atacante colombiano Teofilo Gutiérrez.