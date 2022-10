Mariano Soso, DT de O’Higgins, habló este miércoles en la conferencia de prensa previa al partido con Colo Colo por el Campeonato Nacional. Los celestes recibirán en el Monumental al reciente monarca del torneo y el técnico trasandino se refirió a la posibilidad de que sus jugadores le hagan el pasillo de campeones al “Cacique”.

“Tengo relación con el cuerpo técnico que es argentino y valoro lo que ha hecho ese equipo. Seguramente es algo que podrá ser conversado internamente, si bien es algo simbólico, no es determinante. Le daremos tratamiento”, señaló el entrenador del cuadro rancagüino.

En el mismo tema, Soso consideró que “ahí no está centrado el reconocimiento para el equipo que demostró ser el mejor del torneo. Intercambiaremos opiniones y en función de las mismas veremos qué decisión tomar. Pero no estoy pensando en eso, es algo que no he tenido presente en mis días”.

“El pasillo tiene que ver más con lo público, pero la atención está puesta en lo que tenemos que hacer, en el deseo profundo de que nuestro equipo imponga condiciones frente al equipo que ya obtuvo el campeonato”, recalcó el entrenador del “Capo de Provincia”.

“La mejor manera de preparar este juego es poniendo la atención en nuestros propios objetivos, independientemente de ese escenario y en qué marco se juegue”, agregó Mariano Soso.

Colo Colo y O’Higgins se verán las caras este domingo 30 de octubre a las 17:30 horas en el Monumental por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2022.