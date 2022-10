Emiliano Amor y el 2023 de Colo Colo: “Es muy importante que se mantenga el plantel y se arme un buen proyecto”

El plantel de Colo Colo regresó este miércoles a los entrenamientos tras consagrarse campeón del Campeonato Nacional 2022 con una serie de “caras nuevas”, pues Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo mostraron sus nuevos “looks” con el cual pagaron una apuesta interna al ganar el torneo.

“Creo yo la saqué más cara. Espero que me crezca pronto la barba”. Son apuestas que hay que cumplir, a mí me agarraron desprevenido, no me acordaba. Estábamos en Brasil, almorzando”, recordó el central argentino, sin barba, en conferencia de prensa.

Más allá de aquel buen ambiente, Emiliano Amor remarcó que en el Monumental buscan seguir enfocados de cara a los dos partidos oficiales que restan. “Tenemos que seguir dando el 100% como todos los días e integrar a los que lleguen de la mejor manera. En Colo Colo todos los partidos hay que jugarlos al máximo, debemos jugar seriamente los partidos que quedan, los amistosos y la pretemporada también”, comentó el ex Vélez Sarsfield.

Emiliano Amor y el futuro de Colo Colo

En torno a las dudas sobre la continuidad de Gustavo Quinteros, el defensa de 27 años confía en que siga en el Cacique pese al interés de Independiente. “Es un gran técnico, nos enseñó y exigió mucho. Nos sigue exigiendo aún siendo campeones, el entrenamiento fue intenso, no te deja relajarte. Ojalá el proyecto 2023 esté con él, es el que más nos conoce. Si no es así, le deseo lo mejor a donde quiera ir, es una decisión totalmente de él. Todo el grupo quiere que siga”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la necesidad de que gran parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2022 se mantenga, más allá de que algunos tengan sondeos para emigrar. “A ninguno le podemos decir que no, le cortaríamos la carrera, pero también tenemos que mantener un plantel. Aprendimos y superamos las dificultades. Es muy importante que se mantenga el plantel y se arme un buen proyecto. Los buenos procesos a largo plazo te acercan a la jerarquía que tienen otros equipos con una billetera más amplia“, profundizó, pensando en la Copa Libertadores 2023.

“Sabemos que nos faltó algo a nivel internacional, sabemos que empezamos bien y terminamos mal. Todavía no pusimos objetivos para el año que viene, pero yo creo que Colo Colo siempre te exige ganar“, concluyó en conferencia de prensa.