Sebastián Miranda, DT de U. de Chile, habló este martes en conferencia de prensa antes de viajar junto con el plantel a Talcahuano, ciudad en donde enfrentará a Unión Española por Copa Chile. El estratega azul anticipó este duelo y se refirió a la grave denuncia que enfrenta Pablo Aránguiz.

El “Seba” aseguró que el volante se presentó en “perfectas condiciones” al entrenamiento y reconoció que tuvo una conversación con él. “Llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada. Él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero en más detalles no puedo entrar, porque hay una investigación”, señaló.

Más allá de la situación que complica al mediocampista, ya que no será citado para el partido que viene, el entrenador de la U mostró su disgusto por no tener a todos los futbolistas disponibles.

“Me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra y me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición”, expresó.

Además, Sebastián Miranda dejó claro que el plantel azul debe seguir con la misma motivación de cara a los duelos que quedan. “No nos podemos relajar. Hemos tenido un año difícil. Queda muy poco y podemos terminar de buena manera. Todavía no estamos salvados, así que iremos partido a partido”, agregó.

U. de Chile se verá las caras contra Unión Española este miércoles a las 18:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano por la ida en semifinales de Copa Chile.