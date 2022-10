Este lunes, el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dialogó con Los Tenores de ADN y se refirió a los puntos importantes que debe tratar la dirigencia de Colo Colo de cara al 2023: la continuidad de Gustavo Quinteros, la renovación de Gabriel Suazo y los refuerzos para jugar Copa Libertadores.

Sobre la situación del entrenador albo, Mosa explicó las claves para que el estratega siga en la banca. “Si es que nosotros en el directorio aprobamos los recursos que son necesarios para potenciar al equipo, vamos a tener a Gustavo Quinteros para el próximo año”, señaló de entrada.

“Pensamos que si hacemos un par de incorporaciones importantes y de nivel, podemos tener opciones de competir en torneos internacionales. Y si colocamos los recursos necesarios, tendremos a Quinteros el 2023″, aseguró el expresidente del “Cacique”.

En cuanto a la posible salida del capitán Gabriel Suazo, el director de ByN indicó que “es un tema complicado, llegamos a un momento que no teníamos que haber llegado. A Suazo tendríamos que haberle renovado hace un año y medio. No se ha podido y él está con muchas ganas de partir. Tendremos una última conversación con él y su representante para ver la posibilidad de retenerlo. Si no es así, buscaremos un jugador por esa banda izquierda, pero no será nada de fácil”.

En la misma línea, agregó que “a lo mejor podemos hacerle una propuesta para que se quede el primer semestre y que juegue las fases iniciales de Copa Libertadores. Nosotros estamos abiertos para llegar a cualquier acuerdo con Gabriel”.

En materia de refuerzos para el próximo año, Aníbal Mosa dejó claro que Colo Colo se debe potenciar para luchar en Copa Libertadores. “No quiero faltarle el respeto a nadie, pero el equipo más importante de este país tiene el deber de ir a pelear por cosas internacionales, así que lo que Quinteros estime conveniente, yo confío plenamente en su criterio. Con los nombres que ha dado, demuestra que es un tipo certero, no se ha equivocado con ninguno. Lo que decida, yo estaré cuadrado con él y creo que el directorio igual”, afirmó.

Por último, el ex mandamás albo reconoció su apoyo a Pablo Milad para las elecciones presidenciales de la ANFP. “Personalmente me gusta la idea de que continúe Milad. Lo conozco, más allá de los errores que ha habido y situaciones que nos han perjudicado como institución, creo que es una persona honrada y da garantías de que no ocurra nada extraño en la ANFP”, concluyó.