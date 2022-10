Francis Cagigao, director deportivo nacional, se refirió a la posibilidad de seguir en el cargo para el 2023, considerando que su contrato termina en diciembre y que en las próximas semanas se llevarán a cabo elecciones en la ANFP y podría haber un nuevo presidente del fútbol chileno.

“Yo no sé si voy a continuar, hay muchas cuestiones que valorar y tengo que ser respetuoso con el proceso que hay en la ANFP. Si después del proceso me toca hablar para quedarme, habrá varios puntos sobre la mesa que también me interesan a mí”, explicó el español en diálogo con ESPN.

El exfutbolista dejó claro que “no es cuestión de que solo quieran contar con uno, yo también tengo mi forma de pensar y mi opinión de cara al futuro. Todo lo tengo que valorar con mi familia, que está muy lejos y eso es importante para mí”.

En cuanto a las elecciones en la ANFP, donde hasta el momento hay tres candidatos a la presidencia, Cagigao aseguró que “yo voy a seguir el proceso, pero desde mi posición. Está claro que siga o no siga, yo tengo que seguir trabajando hasta la finalización de mi contrato, como si fuera a seguir por 20 años”.

Francis Cagigao confía en Berizzo para las Clasificatorias

Por otro lado, el director deportivo nacional abordó el presente de la selección chilena de Eduardo Berizzo. “El trabajo de un técnico en la situación que tenemos ahora mismo en Chile, es complicado, no es fácil. Sabes que tienes que regenerar, pero a la vuelta de la esquina debes competir y ganar”, comentó.

Sobre el tema del recambio, Cagigao subrayó que “algo de esa regeneración ya empezó con Martín Lasarte, con jugadores como Gabriel Suazo, Joaquín Montecinos, Marcelino Núñez, entre otros, ya empezaron a jugar y se establecieron en la selección, aunque nadie tiene que sentirse establecido de verdad”.

Por último, el español mostró total respaldo para Berizzo de cara a las Clasificatorias. “Eduardo ha necesitado ver jugadores y ver cómo respondían. Sobre la marcha verá cómo responden otros. Está claro que cada vez nos queda menos tiempo de experimento y estamos cerca de la prueba real, pero no tengo ninguna duda que, cuando llegue esa prueba real, el equipo estará preparado”, concluyó.