Jaime García: “Si me ofrecen ir a la U, Colo Colo o la UC a fin de temporada, elijo Ñublense”

El técnico de Ñublense, Jaime García, se ha transformado en uno de los entrenadores más destacados en la temporada 2022 del fútbol chileno, considerando el desempeño que ha logrado con los de la Región del Ñuble, elenco con el cual pelea la clasificación a la Copa Libertadores 2022.

De hecho, ya su nombre se ha instalado como posible para firmar en Audax Italiano de cara al próximo año, según información de 24 Horas Deportes. Sin embargo, el trabajo que deberán hacer quienes pretendan llevárselo será intenso a la luz de sus últimas declaraciones. En el programa “Sabor a Gol” de TNT Sports, le consultaron respecto a la opción de firmar por alguno de los clubes grandes de Santiago y su respuesta fue tajante.

“Si me ofrecen ir a la U, Colo-Colo o la UC para ir a fin de temporada, elijo Ñublense. Respetaré mi contrato, y luego de que termine podría elegir (…) Cuando te pasan un Ferrari hay que saberlo manejar, porque no es fácil. Pero cuando te pasan un auto como Ñublense, que vas construyendo año a año y está sólido, tampoco lo vas a querer soltar. Y piensas: ¿por qué no puede ser otro grande?“, remarcó un optimista Jaime García, que se mantiene enfocado en el sueño continental con los de Chillán.

“Me gustaría poder llegar a una Copa Sudamericana y hacer crecer la institución, que sea fuerte en el momento en que me vaya, dejar el nombre bien puesto de Ñublense. Sin embargo, para ir a la Libertadores o a la Sudamericana, hay que crecer en varios aspectos: en la plantilla, viajes, etc. Porque hay que competir contra gigantes del continente. Hay que prepararse bien, no es llegar y que te pidan algo que no se puede hacer realidad“, remarcó el DT de 45 años y que dirige a Ñublense desde 2019.