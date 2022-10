Juan Martín Lucero descree de una eventual salida de Gustavo Quinteros: “Está metido a muerte con nosotros”

El delantero y goleador de Colo Colo, Juan Martín Lucero, afrontó en conferencia de prensa los rumores que hablan de una negociación ya abierta de Gustavo Quinteros para dejar el club con tal de dirigir a Independiente de Avellaneda.

“Gustavo es un gran técnico, lo ha demostrado en Colo Colo, no tengo dudas que está capacitado, pero sinceramente lo he visto muy enfocado en el club, no sabemos nada de lo que se habla. Está metido a muerte con nosotros, tenemos una final el domingo. No hemos hablado de eso, son sólo rumores”, remarcó el “Gato Goleador”, que valoró el apoyo del DT en los trabajos de cara al duelo del domingo ante Coquimbo Unido, donde podrían consagrarse con el título del Campeonato Nacional 2022.

“Nos demuestra todos los días que está metido con nosotros, está muy alegre. No hay nada que sea concreto o que él nos haya comunicado, está metido en el partido del domingo (…) No podemos estar pensando en si estará o no el próximo año pensando en lo que nos jugamos el domingo“, explicó Juan Martín Lucero, que destacó las claves de la campaña que tiene a Colo Colo ad portas de volver a alzar el trofeo de Primera División luego de 5 años.

“Hemos sido un equipo muy regular, pese a algunos altibajos teniendo tres competencias. Los primeros seis meses fueron muy desgastantes, pero siempre peleamos arriba. Hemos sido el mejor equipo en defensa y en ataque, se demuestra en la tabla. Hay que ser cauteloso, por respeto a los rivales”, sostuvo el delantero de 31 años.

Juan Martín Lucero critica la visita a Coquimbo Unido

El trasandino cuestionó duramente el hecho que se les impida recibir el trofeo del Campeonato Nacional 2022 en caso de que se den los resultados que les permitan consagrarse como el mejor equipo del año en el fútbol chileno.

“Ya duele mucho no tener el público, pero es más lamentable que no nos entreguen la copa si llegamos a tener un buen resultado (…) Eso avala todo lo que puede llegar a pasar, sin siquiera intentar mejorarlo, que no nos den la copa por miedo es avalar la violencia en vez de enfrentarla. Es feo no poder dar la vuelta olímpica, me parece una falta de respeto”, remarcó quien no quiso ponerse como prioridad el superar a Fernando Zampedri en la tabla de goleadores del torneo.

“Ha sido un gran año, pero falta el sprint final. Estoy feliz por cómo se ha desarrollado el equipo, sería maravilloso cerrarlo con un título. Si me dan a elegir, prefería ser campeón a ser goleador. Una vez conseguido el objetivo, intentaré llegar a lo otro, pero primero está Colo Colo y lo grupal. Esperamos lograrlo, estar más tranquilo y recién de ahí empezar a analizar el futuro, que depende más de Colo Colo que de mí“, cerró en la sala de prensa del estadio Monumental.