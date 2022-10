Ignacio González pide más seguridad para los jugadores de Antofagasta: “Espero que hayan intervenciones drásticas”

El arquero de Deportes Antofagasta, Ignacio González, conversó con Los Tenores para explicar lo vivido durante la jornada de este martes, cuando denunció a través de sus redes sociales problemas con los autos de parte del plantel nortino.

“Creo que no fueron hinchas, acá fueron súper respetuosos independiente del momento del club. Estábamos entrenando y como no se nos autoriza a dejar los vehículos dentro del estadio, ahí llegaron un par de tipos a romper los autos. Menos mal los cancheros y auxiliares del estadio pudieron espantarlos, ahí nos avisaron y fuimos corriendo. Estuvimos a un minuto de toparlos cara a cara y hubiera sido peor“, explicó el portero de los “pumas”, que valoró que la situación no haya sido más grave.

“Los autos quedaron con abollones y cosas así, afortunadamente fueron solo cosas materiales y que no pasó a mayores. Ya son muchas cosas que son reiterativas. Tenemos que estar enfocado 100% en lo deportivo por más problemas que hayan”, remarcó Ignacio González, que criticó la falta de seguridad en Deportes Antofagasta.

“Es lamentable, nunca me había pasado una situación así. Han entrado dos o tres veces a robar al camarín, nos tenemos que llevar las zapatillas y guantes para la casa porque no sabes si esas cosas van a estar ahí. Estamos en un punto en que esto puede pasar a mayores, espero que hayan intervenciones drásticas”, sostuvo el arquero de 32 años.

“Sería bueno que nos pudiéramos juntar, no sé si con el Sifup y la ANFP también, para ver todos estos temas. Estamos más propensos a que estas cosas pasen, tenemos que tener una seguridad que es mínima“, planteó quien termina contrato con Deportes Antofagasta a final de temporada.