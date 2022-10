Final feliz: joven pasapelotas que cayó en un túnel recibió un regalo soñado de Luis Suárez

Un caso particular ocurrió en Uruguay durante la noche de este jueves. En el partido de Albion y Nacional, por la liga charrúa, un pasapelotas sufrió un preocupante accidente al caer en el túnel que da hacia los vestuarios.

En el primer tiempo, el joven alcanzapelotas quiso agarrar un balón que venía desde las alturas, sin embargo, al momento de saltar, no se percató que detrás de él estaba la salida del túner, por lo cual, cayó dentro de aquel espacio y alarmó a todos los presentes.

PREOCUPANTES IMÁGENES EN EL CENTENARIO: un alcanzapelotas cayó al túnel del vestuario y tuvo que recibir asistencia. 📺 Mirá el fútbol uruguayo por #StarPlusLA pic.twitter.com/gb0bWSOfPA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

El protagonista del accidente es Franco Galipolo, juvenil del Albion, y luego del partido aseguró que quedó con daños leves, pero no sufrió lesiones graves. “Apoyé las manos y me golpeé las rodillas. Me quedé en la escalera sentado. Cerré los ojos un segundo y ya había un montón de personas al rededor mío. Cuando me caigo, me llevan para el vestuario y me atienden los médicos”, señaló en declaraciones recogidas por FutbolUy.

Final feliz para el joven pasapelotas

Alguien que mostró bastante preocupación por lo ocurrido fue Luis Suárez, quien jugó el partido y marcó el gol que le dio el triunfo a Nacional. Una vez finalizado el cotejo, el goleador uruguayo se acercó a Franco Galipolo y le regaló su camiseta. Además, el ex Barcelona se tomó una foto con el chico y con el resto de alcanzapelotas que estaban en la cancha.

Aquel gesto del “Pistolero” llenó de emoción al protagonista de la historia. “Soy hincha de Luis Suárez a morir, es mi ídolo. Le dije que había sido el que se había caído del túnel, me preguntó cómo estaba y me dio la camiseta”, agregó Galipolo.